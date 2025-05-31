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        Haberler Gündem Prof. Dr. Mustafa Sarı: Marmara’nın nefes alabilmesi için deniz çayırları hayati öneme sahip

        Prof. Dr. Mustafa Sarı: Marmara’nın nefes alabilmesi için deniz çayırları hayati öneme sahip

        Marmara Denizi'nde müsilaj araştırmaları yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı'Dan bir başka uyarı geldi. Prof. Sarı, deniz çayırının Marmara'nın nefes alabilmesi için hayati öneme sahip olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Esra Topbaş yazdı...

        Giriş: 31.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:29
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        Marmara için deniz çayırı uyarısı
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        Marmara’da müsilaj kâbusu yeniden başlarken Marmara’nın nefes alabilmesi için deniz çayırlarının korunması hayati öneme sahip....

        Yaz geldi, Marmara için müsilaj çanları çalmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uzmanların müsilajla ilgili uyarılarını gündeme taşımıştım. Şimdi ise Marmara Denizi’nde müsilaj araştırmaları yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan bir başka uyarı geldi, deniz çayırlarıyla ilgili… Prof. Sarı, deniz çayırının Marmara’nın nefes alabilmesi için hayati öneme sahip olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini söyledi. İşte Sarı'dan alarm mahiyetinde uyarılar:

        "DENİZİN AKCİĞERLERİNE ZARAR VERİLİYOR"

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        Marmara'da turizm sezonu başlamak üzere. Yanlış şekilde kıyısal alandan sökülüyor, yanmamış kireçle öldürülüyor ve denizin akciğerlerine zarar veriliyor. Lütfen deniz çayırlarının korunmasına katkı sağlayalım.

        Deniz çayırlarının 1 m² si günlük 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Aldığımız iki nefesten biri denizden geliyor.

        "KİREÇLENEREK DENİZ ÇAYIRLARI ÖLÜYOR"

        Denize girme sezonunu tesis sahipleri veya yazlıkçılar deniz çayırı ile mücadele zamanı zannediyorlar. Kıyılarda uyarıcı levha, bilgilendirme panosu, vb. yok. Bunu yapanlar, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarından habersiz. Çünkü yıllardır Marmara kıyıları böyle sökülüyor, kireçlenerek deniz çayırları öldürülüyor.

        Lütfen deniz çayırlarını sökmeyelim, kireçle öldürmeyelim. Böyle yapanları görürseniz belediye, kaymakamlık, valilik, sahil güvenlik gibi birimlere hemen bildirelim.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Marmara Denizi
        #deniz çayırı
        #Prof. Dr. Mustafa Sarı
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