Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin IPSA başkanlığına seçildi

BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, UNESCO tarafından 76 yıl önce kurulan ve alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (International Political Science Association - IPSA) başkanlığına seçildi.

BİLGİN, IPSA BAŞKANLIĞINI 2027'DE ROMA'DA DEVRALACAK

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Prof. Dr. Dikici Bilgin, bu prestijli uluslararası göreve Türkiye’den seçilen ikinci akademisyen oldu. Daha önce bu görevi 2016 yılında başkan seçilen Prof. Dr. İlter Turan üstlenmişti.

IPSA’nın en yüksek karar organı olan ve dünyanın dört bir yanından temsilcilerin yer aldığı Konsey, 15 Temmuz 2025 tarihinde Seul’de düzenlenen IPSA 2025 Dünya Siyaset Bilimi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen seçimde Prof. Dr. Dikici Bilgin’i oy birliğiyle Seçilmiş Başkan olarak belirledi. Prof. Dr. Dikici Bilgin, 2027 yılında Roma’da düzenlenecek Dünya Kongresi’nde IPSA Başkanlığı görevini resmen devralacak.

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Prof. Dr. Dikici Bilgin, “Türkiye’de üniversitelerde siyaset bilimi alanında araştırma ve eğitim-öğretim 1950’li yıllarda başladı. O tarihten bu yana alandaki akademisyenler hem yurtiçinde hem de yurtdışında siyaset biliminin gelişmesi için emek verdiler. IPSA başkanlığına seçilmemi benden önce ve benimle aynı dönemde koşullarını zorlayarak bilimsel üretim yapan akademisyenlerin emeğinin bir parçası olarak görüyorum. Bu görevin Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve Türkiye üzerine yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmaların kapsamını artırmasını umuyorum” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan REKTÖR YAZGAN: TÜRKİYE'DEN VE BİLGİ'DEN SEÇİLEN İKİNCİ AKADEMİSYEN İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, paylaştığı tebrik mesajında, "Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (International Political Science Association - IPSA) başkanlığına seçildi. 1949’da UNESCO bünyesinde kurulmuş olan ve alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan IPSA, dünya genelinde siyaset biliminin gelişimini desteklemek ve akademik ağlar kurarak kapsayıcı bir küresel siyaset bilimi topluluğu oluşturmayı amaçlıyor. 2016 – 2018 yılları arasında bu görevi üstenen Prof. İlter Turan’ın ardından Prof. Dr. Dikici Bilgin, bu göreve Türkiye’den ve BİLGİ’den seçilen ikinci akademisyen oldu. Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin’i yürekten kutluyor; yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.