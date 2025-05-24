Prof. Dr. Aydın Ayaydın: Savcı Sayan'a açık çağrıdır

SAVCI SAYANDAN CEVAP VAR.



Bugün Sn. Savcı Sayan’a açık çağrı başlıklı paylaşımım sonrası Sn Savcı Sayan beni telefonla arayarak söz konusu paylaşımda kesinlikle beni kastetmediğini asla benimle ilgili böyle bir imada bulunmadığını belirterek hakkımda samimi duygu ve… — Prof. Dr. Aydın Ayaydın (@aydinayaydin48) May 24, 2025

Prof. Dr. Aydın Apaydın, Savcı Sayan'ın kendisini telefonla aradığını belirtti. Apaydın, sosyal medya X hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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SAVCI SAYANDAN CEVAP VAR

Bugün Sn. Savcı Sayan’a açık çağrı başlıklı paylaşımım sonrası Sn Savcı Sayan beni telefonla arayarak söz konusu paylaşımda kesinlikle beni kastetmediğini asla benimle ilgili böyle bir imada bulunmadığını belirterek hakkımda samimi duygu ve düşüncelerini saygıyla bildirdi. İsmimin bu iddalara karıştırılmasından da üzüntü duyduğunu belirtti… Ben de kendisine benim de asla böyle bir kanaata sahip olmadığımı ancak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK PARTİ’nin iç ve dış düşmanları ve benim Muğla’da etkin politika yapmamdan çıkarları bozulan bazı kesimlerin ismimi bu olaya iliştirmeye çalışmaları sebebiyle bu paylaşımı yaptığımı belirttim… Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.

NE OLMUŞTU?

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, "Savcı Sayan'a açık çağrıdır" diyerek, "Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın X hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Ayaydın "Savcı Sayan'a açık çağrıdır" başlıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Savcı Sayan, REKLAM Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada, içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir kişiden bahsetmektesiniz. Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz. Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan zarar vermektedir.

Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belirsizlik gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği duruşu tartışmaya açmaktadır. REKLAM Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak, sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer. Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim. Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim."

SAVCI SAYAN NE DEMİŞTİ? Eski AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, X hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetmişti. Sayan, söz konusu kişinin terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AK Parti’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti. Savcı Sayan, isim vermeden "Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğunu iddia edip her tarafta işini hallediyorsun. PKK ve FETÖ'yü idare ediyorsun, CHP'yi dizayn ediyorsun. Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun. Beş kuruş vermeden büyük şirketlere yüzde 50 ortak oluyorsun. Devletin arazilerine doymuyorsun. Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler, rantlar sende" ifadelerini demişti. SAVCI SAYAN: KİMİ KAST ETTİM Savcı Sayan son paylaşımında da şu ifadeleri kullanmıştı: Ülkesini her şeyin üzerinde tutan, kul hakkı hassasiyeti olan, liderine sadık bir Anadolu evladı olarak bir elbise diktim. Ölçülerini çok iyi bildiğim için kimseyi de provaya çağırmadım. Elbiseyi askıya astım. Üzerine uyan herkes giyebilir.. Kurnazlık yapıp kendisine uyduğu halde giymekten kaçınan, sağıra yatan,kendi menfaatini Ülkemizden üstün tutan, Sayın cumhurbaşkanımıza ihanet edenleri iyi biliyoruz.. Ve bir gün mutlaka açıklayacağız.. Çıplak kalacakları günler yakındır.. Her yeri sarmış yırtıcı kuşlara, kuzu postu giymiş kurtlara, rantı için memleketini ve sayesinde adam olduğu liderini satanlara, ortama ve güce göre renk değiştiren, bukalemunlara karşı işimizin ve savaşımızın zor olduğunu biliyorum.. Ama neye mal olursa olsun OKÇULAR TEPESİNİ terk etmeyeceğiz… Unutmayalım ki; başka Türkiye yok.. Unutmayalım ki; Liderler kolay kolay yetişmez.. Ülkemize ve liderimize sahip çıkacağız.. Bütün zorluklara rağmen, vatanını,liderini ve davasını savunan Anadolu evlatlarının sırtına basarak yükselen, ve bugün o evlatların hiç birini görmeyen, şımarık siyaset ve para baronlarını afetmeyeceğiz.. Halkımız bu savaşı kazanacak ve Kötüler kaybedecektir.."