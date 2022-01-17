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Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu! - Güncel Haberler

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu!

2016'da hayatını kaybeden ABD'li şarkıcı Prince'in mirasçılarının başlattığı hukuk mücadelesinde sona gelindi. Ünlü yıldızın mal varlığının bedeli netleştirildi

17.01.2022 - 13:31 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Purple Rain' şarkısıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince (57), 2016'da yaşamını yitirmişti. 

    ABD'li yıldızın vefatının ardından, mirasçılarının hukuk mücadelesinde Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu.

  • Ölmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156 milyon dolar olarak belirlendi.

    ABD’de gelir hizmetleri alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service adlı devlet kurumu ile Comerica Bank & Trust adlı miras yönetimi kuruluşu, başlangıçta farklı rakamlar açıkladıkları sanatçının malvarlığı miktarında anlaşmaya vardı.

  • Devlet kurumu başlangıçta ABD'li şarkıcının mal varlığını 163,2 milyon dolar olarak kabul ederken, Comerica Bank & Trust ise değeri 82,3 milyon dolarda tutmuştu.

  • MİRASÇILARA DAĞITILABİLECEK

    ABC gazetesinin haberine göre; miras bedelinin tespit edilmesi, mal varlığının mirasçılara dağıtılması için gelecek ay harekete geçilebileceği anlamına geliyor.

  • ÖLÜM NEDENİ: UYUŞTURUCU ETKİLİ İLAÇ

    Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.

    ABD'li sanatçının aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan Prince'in, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren "opioid"den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

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