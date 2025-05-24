Prestij Meselesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaştığı Prestij Meselesi filmi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkartmalarını, aynı zamanda meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu ediniyor. Peki, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...