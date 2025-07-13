Prenses Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ayakta alkışlandı

Prenses Kate Middleton'ın kameralar önüne gösterişli bir çıkış gerçekleştirdi. 43 yaşındaki Galler Prensesi, bu yıl ilk kez Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı.

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Prenses Kate Middleton, dün ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ile Polonyalı raket Iga Swiatek'in kadınlar tekler finalinde karşılaşmasını izlemek için Londra'daki Centre Court'taki yerini aldı.

Prenses Kate Middleton, kraliyet locasına doğru merdivenlerden inerken ayakta alkışlandı.

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Prenses Kate Middleton, yüzünde tebessümle herkese el sallarken, kalabalık ayağa kalktı, yüksek sesle alkış ve tezahüratlarla kraliyet üyesini selamladı.

Locada Prenses Kate Middleton'a bir dönemin en ünlü tenis yıldızları Billie Jean King ile Martina Navratilova eşlik etti.

Turnuvaya krem rengi bir blazer üst ve uyumlu bir tül etekle katılan Prenses Kate Middleton, Wimbledon şıklığını, All England Lawn Tennis ve Kroket Kulübü'nün hamiliğini temsil eden mor ve yeşil papyon şeklindeki yaka iğnesiyle tamamladı. Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan, turnuvanın organize edildiği asırlık tenis kulübünün hamiliğini, 2016 yılında Kraliçe Elizabeth'ten devraldı.

REKLAM Prenses Kate Middleton, aynı zamanda tutkulu bir tenis oyuncusu ve 2011'de Prens William ile evlendiğinden beri neredeyse her yıl, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılıyor. 57 dakika süren maç sonunda Iga Swiatek, ABD'li rakibini 6-0’lık skorla yendi. Tüm turnuvayı tek bir maç kaybetmeden geçiren Polonyalı tenisçi, 114 yıl içinde bunu yapan ilk kadın raket oldu. Maç sonunda Swiatek'e kupayı Prenses Kate Middleton verdi.