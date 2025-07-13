Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ayakta alkışlandı - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ayakta alkışlandı

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 13'üncü gününde, kadınlar tekler finalini seyreden Prenses Kate Middleton, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Prenses, finalin kazananına kupayı takdim etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakta alkışlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prenses Kate Middleton'ın kameralar önüne gösterişli bir çıkış gerçekleştirdi. 43 yaşındaki Galler Prensesi, bu yıl ilk kez Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı.

        Prenses Kate Middleton, dün ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ile Polonyalı raket Iga Swiatek'in kadınlar tekler finalinde karşılaşmasını izlemek için Londra'daki Centre Court'taki yerini aldı.

        Prenses Kate Middleton, kraliyet locasına doğru merdivenlerden inerken ayakta alkışlandı.

        REKLAM

        Prenses Kate Middleton, yüzünde tebessümle herkese el sallarken, kalabalık ayağa kalktı, yüksek sesle alkış ve tezahüratlarla kraliyet üyesini selamladı.

        Locada Prenses Kate Middleton'a bir dönemin en ünlü tenis yıldızları Billie Jean King ile Martina Navratilova eşlik etti.

        Turnuvaya krem rengi bir blazer üst ve uyumlu bir tül etekle katılan Prenses Kate Middleton, Wimbledon şıklığını, All England Lawn Tennis ve Kroket Kulübü'nün hamiliğini temsil eden mor ve yeşil papyon şeklindeki yaka iğnesiyle tamamladı. Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan, turnuvanın organize edildiği asırlık tenis kulübünün hamiliğini, 2016 yılında Kraliçe Elizabeth'ten devraldı.

        REKLAM

        Prenses Kate Middleton, aynı zamanda tutkulu bir tenis oyuncusu ve 2011'de Prens William ile evlendiğinden beri neredeyse her yıl, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılıyor.

        57 dakika süren maç sonunda Iga Swiatek, ABD'li rakibini 6-0’lık skorla yendi. Tüm turnuvayı tek bir maç kaybetmeden geçiren Polonyalı tenisçi, 114 yıl içinde bunu yapan ilk kadın raket oldu. Maç sonunda Swiatek'e kupayı Prenses Kate Middleton verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa