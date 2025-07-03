Prenses Kate Middleton'dan kanser sonrası hayatına dair yorum: Normale dönmek çok zor

Prenses Kate Middleton, özel hayatı hakkında kişisel açıklamalarda bulunmamasıyla bilinse de kanserle mücadele ettikten sonra, artık tedavi sonrası hayatı hakkında açıkça konuşmaktan çekinmiyor.

Prenses Kate, hastane ziyaretinde Refah Bahçesi'nde çiçek dikti

43 yaşındaki Prenses Kate Middleton, dün İngiltere'nin Essex kentindeki Colchester Hastanesi'ne kraliyet ziyaretinde bulunarak Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin Refah Bahçesi'nde zaman geçirdi. Prenses Middleton, ziyaret sırasında tedaviden sonraki hayatla başa çıkma konusunda düşüncelerini paylaştı.

Prenses Kate Middleton; "Tedavi boyunca bir tür cesur yüz takınıp metanet gösteriyorsunuz. Tedavi bitiyor, sonra 'Başlayabilirim, normale dönebilirim' diyorsunuz ancak aslında sonrasındaki aşama gerçekten çok zor" dedi. "Artık klinik ekibin kontrolü altında değilsiniz ancak belki de eskiden olduğu gibi evde normal bir şekilde işlev göremiyorsunuz" diyen Prenses Middleton, sözlerine; "Aslında sizinle bu konuda konuşacak, size yol gösterecek ve tedaviden sonraki bu tür aşamalarda size rehberlik edecek birinin olması bence gerçekten değerli" cümlesini ekledi.

Prenses Kate Middleton, ayrıca; "Yeni normalinizi bulmalısınız ve bu, zaman alır. Bu bir iniş çıkıştır, beklediğiniz gibi pürüzsüz değildir. Ancak gerçek şu ki zor zamanlar geçiriyorsunuz" ifadesini kullandı.

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Prenses Kate Middleton, geçen yıl eylül ayında kemoterapisinin bittiğini açıklamış ve kraliyet görevlerine dönmüştü. Ancak yine de her etkinliğe katılmaması dikkat çeken Prenses Middleton, katılması beklenen 18 Haziran'daki Royal Ascot adlı ay yarışı etkinliğini atladı.

Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi konduğunu açıkladıktan sonra 2024'ün büyük bölümünde kamuoyunun gözünden uzak kalmıştı.