Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'dan kanser sonrası hayatına dair yorum: Normale dönmek çok zor - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'dan kanser sonrası hayatına dair yorum: Normale dönmek çok zor

        Geçen yıl eylül ayında kemoterapisi sona eren Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisinden sonraki hayatı hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Normale dönmek çok zor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prenses Kate Middleton, özel hayatı hakkında kişisel açıklamalarda bulunmamasıyla bilinse de kanserle mücadele ettikten sonra, artık tedavi sonrası hayatı hakkında açıkça konuşmaktan çekinmiyor.

        Prenses Kate, hastane ziyaretinde Refah Bahçesi'nde çiçek dikti

        43 yaşındaki Prenses Kate Middleton, dün İngiltere'nin Essex kentindeki Colchester Hastanesi'ne kraliyet ziyaretinde bulunarak Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin Refah Bahçesi'nde zaman geçirdi. Prenses Middleton, ziyaret sırasında tedaviden sonraki hayatla başa çıkma konusunda düşüncelerini paylaştı.

        REKLAM

        Prenses Kate Middleton; "Tedavi boyunca bir tür cesur yüz takınıp metanet gösteriyorsunuz. Tedavi bitiyor, sonra 'Başlayabilirim, normale dönebilirim' diyorsunuz ancak aslında sonrasındaki aşama gerçekten çok zor" dedi. "Artık klinik ekibin kontrolü altında değilsiniz ancak belki de eskiden olduğu gibi evde normal bir şekilde işlev göremiyorsunuz" diyen Prenses Middleton, sözlerine; "Aslında sizinle bu konuda konuşacak, size yol gösterecek ve tedaviden sonraki bu tür aşamalarda size rehberlik edecek birinin olması bence gerçekten değerli" cümlesini ekledi.

        Prenses Kate Middleton, ayrıca; "Yeni normalinizi bulmalısınız ve bu, zaman alır. Bu bir iniş çıkıştır, beklediğiniz gibi pürüzsüz değildir. Ancak gerçek şu ki zor zamanlar geçiriyorsunuz" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Prenses Kate Middleton, geçen yıl eylül ayında kemoterapisinin bittiğini açıklamış ve kraliyet görevlerine dönmüştü. Ancak yine de her etkinliğe katılmaması dikkat çeken Prenses Middleton, katılması beklenen 18 Haziran'daki Royal Ascot adlı ay yarışı etkinliğini atladı.

        Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi konduğunu açıkladıktan sonra 2024'ün büyük bölümünde kamuoyunun gözünden uzak kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kraliyet
        #Prenses Kate Middleton
        #kanser

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Habertürk Anasayfa