Prenses Diana'nın çocukluk fotoğrafı olay oldu: Prenses Charlotte dublörü gibi

Prenses Diana’nın erkek kardeşi Earl Spencer, nostaljik bir sosyal medya paylaşımı yapınca, kraliyet hayranları yorum yağdırdı. 1997’de Paris’te geçirdiği trajik kaza sonucu henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana’nın kardeşi, 1967'de birlikte çekildikleri çocukluk fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı. İlk fotoğrafta Prenses Diana ile annesi ve şu anda 57 yaşında olan Earl Spencer yer alıyor.

“BU MUTLU HALİMİZE BAYILIYORUM”

Earl Spencer, fotoğrafı; “Annem, Diana ve ben, 1967’de... Ben 3, Diana 5 ya da 6 yaşlarında olmalı. Her birimizin mutlu haline bayılıyorum” notuyla yayımladı. Spencer ayrıca; “Hayatımın bu aşamasında annem bana 'Vız' lakabını taktı, çünkü beni oldukça mutlu ve meşgul bir arının sonsuz enerjisine sahip biri olarak görüyordu” yorumunu yaptı.