Prenses Diana'nın çocukluk fotoğrafı olay oldu: Prenses Charlotte dublörü gibi
Kraliyetin unutulmaz ismi Prenses Diana, çocukluk fotoğraflarıyla bir kez daha hatırlandı. Hayranları, Prenses Charlotte'ı babaannesine benzetti
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Prenses Diana’nın erkek kardeşi Earl Spencer, nostaljik bir sosyal medya paylaşımı yapınca, kraliyet hayranları yorum yağdırdı. 1997’de Paris’te geçirdiği trajik kaza sonucu henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana’nın kardeşi, 1967'de birlikte çekildikleri çocukluk fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı. İlk fotoğrafta Prenses Diana ile annesi ve şu anda 57 yaşında olan Earl Spencer yer alıyor.
“BU MUTLU HALİMİZE BAYILIYORUM”
Earl Spencer, fotoğrafı; “Annem, Diana ve ben, 1967’de... Ben 3, Diana 5 ya da 6 yaşlarında olmalı. Her birimizin mutlu haline bayılıyorum” notuyla yayımladı. Spencer ayrıca; “Hayatımın bu aşamasında annem bana 'Vız' lakabını taktı, çünkü beni oldukça mutlu ve meşgul bir arının sonsuz enerjisine sahip biri olarak görüyordu” yorumunu yaptı.
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“BABAANNESİNİN DUBLÖRÜ GİBİ”
Nostaljik fotoğraflara, Prenses Diana ile Prenses Charlotte’ın benzerliği üzerinden yorum yağdı. Pek çok kişi, Diana’nın çocukluk halini, Prens William ve Prenses Kate Middleton’ın 8 yaşındaki kızları Prenses Charlotte’a benzetti. Hatta bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Charlotte’ın, hiç görmediği babaannesi Diana’nın dublörü gibi olduğunu iddia etti.
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KRALİÇE ELIZABETH’E BENZETENLER DE VAR
Bazıları bu benzetmeye karşı çıkarak Prenses Charlotte’ın Kraliçe Elizabeth’e benzediğini söylerken, bir kısım sosyal medya kullanıcısı da Prenses Charlotte’ın aslında Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana’nın bir karışımı olduğu şeklinde yorum yaptı.
Kraliyet hayranları arasında, Prenses Diana’nın 10 yaşlarındayken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak benzerlik iddiasında bulunanlar da vardı.
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PAPARAZZİLERDEN KAÇARKEN ÖLMÜŞTÜ
Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de, Mısırlı iş insanı sevgilisi Dodi Fayed ile Paris’te paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçirmişti. O dönem prens olan Kral Charles'tan boşanmasının üzerinden beş yıl geçmişti. Prenses olduktan sonra İngiliz halkının sevgisini kazanan Diana, ölümünün ardından tüm İngiltere’yi yasa boğmuştu. Yıllar sonra bile hala sık sık İngiliz basınının gündeminde yer alıyor.