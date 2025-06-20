Prens William ile Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett laboratuvarda buluştu

Galler Prensi William ile Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett, sürdürülebilir modaya dikkat çekmek için bir araya geldi. İkili, daha sürdürülebilir bir moda endüstrisi oluşturmaya yardımcı olan şirketin laboratuvarını ziyaret etti.

Prens William ile Cate Blanchett, sürdürülebilir tekstil boyaları üreten şirketin çalışmalarını yerinde izlerken onlara övgüler yağdırdı. Norfolk merkezli Colorifix, moda endüstrisinde su ve zararlı kimyasalların kullanımını azaltmak için doğal sürdürülebilir boyalar oluşturmak amacıyla DNA dizilimini kullanıyor.

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Şirket, 2020'de Prens William tarafından başlatılan Earthshot Ödülü için 2023'te finalist olarak seçilmişti.

Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, Prens William'ın 10 yıllık girişimi olan ödülün liderlik ekibinde yer alıyor. 2026 Earthshot Ödülü, kasım ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde verilecek.

Ziyaret sırasında, Prens William ve Earthshot Ödülü konsey üyesi olan Cate Blanchett, DNA jelini mikroskop altında incelediler ve onlara, pigmentlerin etkinliğini analiz eden diyagramlar gösterildi.

İkiliye ayrıca boyanın daha az miktarda üretilip daha sonra ölçeklendirildiği fermantasyon süreci de gösterildi.