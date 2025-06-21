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        Haberler Dünyadan Prens William'dan 43'üncü yaş gününe özel köpekli fotoğraf - magazin haberleri

        Prens William'dan 43'üncü yaş gününe özel köpekli fotoğraf

        Prens William, 43 yaşına girişini, eşi Prenses Kate Middleton tarafından çekilen fotoğrafıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:56
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        43'üncü yaşını kutladı
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        Galler Prensi William, 43 yaşına girdi. İngiltere'de tahtın bir numaralı varisinin doğum günü, Kensington Sarayı tarafından paylaşılan yeni bir fotoğrafla kutlandı.

        Fotoğrafta Prens William, Cocker Spaniel cinsi köpeği Orla ve onun kısa süre önce dünyaya getirdiği dört yavrudan üçüyle birlikte görülüyor.

        Aile fotoğraflarını çekmesiyle bilinen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William'ın bu fotoğrafını, haziran ayı başında Windsor’da çekti.

        Sarayın sosyal medya hesaplarından paylaşılan doğum günü mesajında; "Doğum günün kutlu olsun. Sevgiyle” notu ve Kate ile çocukları George, Charlotte, Louis’in yanı sıra köpekleri Orla ve yavrularının imzaları yer aldı.

        Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın resmi hesabından da; “Galler Prensi’ne mutlu yıllar!” mesajıyla kutlama yapıldı. Bu paylaşımda, William'ın mayıs ayında Cornwall Dükalığı’ndaki çiftçileri ziyaret ederken çekilmiş fotoğrafına yer verildi.

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        #Prens William
        #doğum günü
        #yaş günü
        #kraliyet
        #Prenses Kate Middleton

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