Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry ve Kral Charles'ın yardımcıları ilk kez zeytin dalı hareketiyle bir araya geldi - magazin haberleri

        Prens Harry ve Kral Charles'ın yardımcıları ilk kez zeytin dalı hareketiyle bir araya geldi

        Prens Harry ile Kral Charles bir araya gelmese de her iki tarafın üst düzey danışmanları geçen hafta Londra'da sessiz bir toplantı düzenledi. Gayri resmi görüşme, barışma adımı olarak görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk zeytin dalı buluşması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prens Harry'nin 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınmasından bu yana Kral Charles ile arası açık. Baba - oğulun ilişkisi, Prens Harry'nin kraliyet ailesi içinde yaşananları kendi çerçevesinden anlattığı, 'Yedek' (Spare) adlı kitaptan sonra daha da bozuldu. Küslüğün uzlaşmaya doğru gitmesinin en güçlü işareti olarak, her iki tarafın üst düzey danışmanları geçen hafta Londra'da sessiz bir toplantı düzenledi. Bu, yıllardır süren bir soğukluğun ardından barışma çabasıydı.

        REKLAM

        Sussex Dükü Harry'nin özel kalem müdürü ve iletişim direktörü Meredith Maines, ABD'nin Montecito şehrinden uçakla geldi ve Kral Charles'ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae ile görüştü. Harry ve eşi Meghan Markle adına İngiltere basınından sorumlu Liam Maguire da oradaydı.

        Mail on Sunday, gayrı resmi görüşmelerin resmi bir gündemi olmadığını, ancak her iki tarafa da "Yıllar sonra ilk kez bir iletişim kanalı" açmaları için nadir bir fırsat sunduğunu bildirdi. Bir kaynak; "Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı" dedi.

        Kaynak, görüşmenin Prens Harry ile babası arasındaki uzlaşmaya giden ilk adım olduğunu, ancak en azından doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi.

        Prens Harry'nin özel kalem müdürü ve iletişim direktörü Meredith Maines'in Londra ziyaretinin resmi olarak rutin görevlerinin bir parçası olduğu biliniyor. Sussex Dükü ve Düşesi'nin baş iletişim sorumlusu olarak, Birleşik Krallık merkezli iletişim ekibi, medya temsilcileri, paydaşlar ve Harry ile bağlantılı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere şehirdeydi. Gezi, devam eden planlama ve etkileşimin bir parçasıydı.

        Prens Harry, birkaç hafta önce BBC'ye verdiği röportajda uzlaşma kapısının açık olduğunu söylemiş, "Ailemle uzlaşmayı çok isterim. Artık kavga etmeye devam etmenin bir anlamı yok" demişti.

        Kraliyet ailesi arasındaki anlaşmazlık ilk olarak 2020'de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kraliyet görevlerinden çekilmesiyle kamuoyuna yansıdı. Bu anlaşmazlık, bomba etkisi yaratan röportajlar, belgesel dizileri ve Prens Harry'nin çok satan anı kitabı ile daha da derinleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kraliyet
        #Prens Harry
        #Kral Charles

        BURÇLAR

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa