Prens Harry ve Kral Charles'ın yardımcıları ilk kez zeytin dalı hareketiyle bir araya geldi

Prens Harry'nin 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınmasından bu yana Kral Charles ile arası açık. Baba - oğulun ilişkisi, Prens Harry'nin kraliyet ailesi içinde yaşananları kendi çerçevesinden anlattığı, 'Yedek' (Spare) adlı kitaptan sonra daha da bozuldu. Küslüğün uzlaşmaya doğru gitmesinin en güçlü işareti olarak, her iki tarafın üst düzey danışmanları geçen hafta Londra'da sessiz bir toplantı düzenledi. Bu, yıllardır süren bir soğukluğun ardından barışma çabasıydı.

Sussex Dükü Harry'nin özel kalem müdürü ve iletişim direktörü Meredith Maines, ABD'nin Montecito şehrinden uçakla geldi ve Kral Charles'ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae ile görüştü. Harry ve eşi Meghan Markle adına İngiltere basınından sorumlu Liam Maguire da oradaydı.

Mail on Sunday, gayrı resmi görüşmelerin resmi bir gündemi olmadığını, ancak her iki tarafa da "Yıllar sonra ilk kez bir iletişim kanalı" açmaları için nadir bir fırsat sunduğunu bildirdi. Bir kaynak; "Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı" dedi.

Kaynak, görüşmenin Prens Harry ile babası arasındaki uzlaşmaya giden ilk adım olduğunu, ancak en azından doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Prens Harry'nin özel kalem müdürü ve iletişim direktörü Meredith Maines'in Londra ziyaretinin resmi olarak rutin görevlerinin bir parçası olduğu biliniyor. Sussex Dükü ve Düşesi'nin baş iletişim sorumlusu olarak, Birleşik Krallık merkezli iletişim ekibi, medya temsilcileri, paydaşlar ve Harry ile bağlantılı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere şehirdeydi. Gezi, devam eden planlama ve etkileşimin bir parçasıydı. Prens Harry, birkaç hafta önce BBC'ye verdiği röportajda uzlaşma kapısının açık olduğunu söylemiş, "Ailemle uzlaşmayı çok isterim. Artık kavga etmeye devam etmenin bir anlamı yok" demişti. Kraliyet ailesi arasındaki anlaşmazlık ilk olarak 2020'de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kraliyet görevlerinden çekilmesiyle kamuoyuna yansıdı. Bu anlaşmazlık, bomba etkisi yaratan röportajlar, belgesel dizileri ve Prens Harry'nin çok satan anı kitabı ile daha da derinleşti.