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        Haberler Dünyadan Prens Harry ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor - magazin haberleri

        Prens Harry ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

        Sussex Dükü ünvanı nedeniyle ailesiyle birlikte 'Sussex' soyadını kullanan, ancak çocuklarının doğum belgesinde 'Mountbatten-Windsor' soyadı yazan Prens Harry, isim değişikliğine gitmek istiyor. Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istediği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:31
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        Annesinin soyadını almak istiyor
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        Prens Harry, yıllar önce kaybettiği annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor. People'ın haberine göre Harry, dayısı Charles Spencer ile annesi Prenses Diana'nın 'Spencer' soyadını alma fikri hakkında konuştu.

        40 yaşındaki Sussex Dükü, 1997'de trafik kazası sonucu kaybettiği annesinin soyadını tüm ailesi için almak istiyor. Kendisi ve Sussex Düşesi ünvanlı eşi Meghan Markle, 'Sussex' soyadını taşırken, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in kullandığı soyad ise 'Mountbatten-Windsor'.

        Harry'nin, 61 yaşındaki dayısı Charles Spencer ile İngiltere'ye yaptığı nadir bir ziyaret sırasında isim değişikliği fikrini görüştüğü, ancak kendisine yasal zorlukların aşılmaz olacağı söylendiği iddia edildi. Mail on Sunday'e göre, Prens Harry'nin bir arkadaşı, "Çok dostça bir konuşma yaptılar ve Spencer ona böyle bir adım atmaması konusunda tavsiyede bulundu" dedi.

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        Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 4 Haziran'da 4 yaşına girecek olan kızı Prenses Lilibet'in doğum belgelerinde soyadları Mountbatten-Windsor olarak geçiyor. Ancak aile, artık soyadı olarak 'Sussex'i kullanıyor. Tıpkı Harry'nin çocukluğunda, anne ve babasının Galler Prensi ve Prensesi ünvanlarını taşıdığı dönemde 'Harry Wales' olarak bilinmesi gibi...

        Meghan Markle, People'a verdiği bir röportajda Sussex isminin kendisi ve Prens Harry'nin çocuk sahibi olduktan sonra nasıl daha da derin bir anlam kazandığını anlatmıştı. "Aile olarak paylaştığımız bir isim ve sanırım çocuk sahibi olana kadar bunun benim için ne kadar anlamlı olacağını fark etmemiştim" diyen Markle, "Archie, Lili, Harry ve benim birlikte sahip olduğumuz bir şey olması hoşuma gidiyor. Benim için çok şey ifade ediyor" demişti.

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        Mountbatten-Windsor, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in bazı torunları tarafından kullanılan İngiliz kraliyet ailesinin resmi soyadı olarak biliniyor. Mountbatten ismi, Prens Philip'in aile tarafından geliyor. Bu, Yunan prensinin 1947'de İngiliz vatandaşı olduğunda ve Kraliyet Donanması'na katıldığında benimsediği soyadı olma özelliği taşıyor. 1960'ta Kraliçe ve Philip, torunları için Mountbatten-Windsor soyadının kullanılmasına karar verdiler.

        İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri, çoğu insanda olduğu gibi soyadlarını kullanmasa da, çocukların gerektiğinde soyadlarının temeli olarak ebeveynlerinin ünvanlarını almaları, aile içinde gayriresmi bir gelenek. Prens Harry ve Prens William, okullara kaydolurken ve orduya katılırken, babaları Kral Charles'ın o dönemde kullandığı Galler (Wales) Prensi ünvanına bir gönderme olarak 'Harry Wales' ve 'William Wales' olarak biliniyorlardı.

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        Prens Harry'nin, çocuklarının kullandığı Mountbatten soyadını bırakmak istemesinin, Mountbatten soyadını babası gibi seven Kral Charles'a bir hakaret olacağı yönünde söylentiler var. Zaten Harry'nin 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmasıyla babası Charles ile arası açıldı ve bugüne dek baba-oğulun eskisi gibi yakınlaşması mümkün olmadı.

        Baba-oğulun arasında süren gerginliğin temel noktası, Harry ve Meghan çiftinin İngiliz devleti tarafından finanse edilen güvenlik görevlilerinin kendilerinden geri alınması. Bu, Prens Harry'nin yakın zamanda bir BBC röportajında ​​vurguladığı bir konu. Harry, eşini ve çocuklarını, bu korumalar olmadan İngiltere'ye geri getireceği bir gelecek göremediğini söylemişti.

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        #Prens Harry
        #Prenses Diana
        #kraliyet
        #soyadı

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