Premier Lig'de nefesleri kesen son! Son maça 90 puanla en yakın rakibi Liverpool'un 1 puan önünde giren Manchester City zorlansa da 2-0'dan harika bir dönüşe imza atarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Liverpool efsanelerinden Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk eden Manchester City ilk yarıda gol yollarında epey zorlandı. Mücadelede gol perdesi 37. dakikada açıldı ancak öne geçen taraf Aston Villa oldu.
İlk 45 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalanırken dakikalar 69'u gösterdiğinde Liverpool'un eski futbolcusu Philippe Coutinho, farkı 2'ye çıkardı ve Etihad'ı sessizliğe bürüdü.
Aynı dakikalarda Liverpool ise henüz 3. dakikada Wolverhampton karşısında Neto'nun golüyle 1-0 geriye düşerken 24. dakikada Mane ile skoru eşitledi. City'nin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk için maçı kazanması gereken Liverpool aradığı golü bir türlü bulamadı.
İLKAY GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ
2-0'dan dönmek için tüm silahlarını erkenden kullanan Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ı 68'de oyuna soktu. 76'da Raheem Sterling'in ortasına arka direkte dokunan İlkay farkı da 1'e indirdi ve takımını ateşledi.
78. dakikada Zinchenko'nun pasında Rodri ceza sahasından şık bir vuruşa skora dengeyi getirdi!
Bu golden de 3 dakika sonra İlkay yine arka direkte bu kez De Bruyne'ün pasında fileleri buldu ve Manchester City 5 dakikada attığı 3 golle 3-2 öne geçti.
LIVERPOOL GOLLERİ BULDU AMA YETMEDİ
Aynı anlarda Liverpool 84'te Salah 89'da ise Robertson'la iki gol bulup 3-1 öne geçse de bu galibiyet kırmızılara yetmedi.
Manchester City kalan dakikaları eriterek 3-2'lik üstünlüğünü korudu ve son beş sezondaki dördüncü şampiyonluğunu uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşle kazandı.
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