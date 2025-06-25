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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri'nin rakibi belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri'nin rakibi belli oldu!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın klasman maçındaki rakibi Almanya oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:02
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        Potanın Perileri'nin rakibi belli oldu!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçındaki rakibi Almanya oldu.

        Çeyrek final karşılaşmasında Belçika'ya 83-59 yenilen Almanya, madalya şansını yitirdi ve klasman maçında Türkiye ile eşleşti.

        Ay-yıldızlı ekip ile Almanya arasındaki klasman maçı, 27 Haziran Cuma günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

        MİLLİLERİN HEDEFİ DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman maçlarında dereceye girerek 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı hedefliyor.

        Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e giren ülkeler, Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı elde edecek.

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        Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Avrupa Şampiyonası'nı 5. sırada tamamlayacak ülkeye gidecek.

        Kadınlar FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi Almanya veya ön elemelerden turnuvaya katılma hakkı kazanan Çekya'nın 5'inci olması halinde son kontenjan, Avrupa Şampiyonası'nda 6. sırayı alan takıma ayrılacak.

        Almanya ile Çekya'nın 5'inci ve 6'ncı sıraları almaları durumunda ise son biletin sahibi, 7. basamaktaki ülke olacak.

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