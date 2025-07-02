Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Potada temsilcilerimizin rakipleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        Potada temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 10’uncu sezonunun resmi kura çekimi töreni bugün İsviçre'nin Lozan şehrindeki Olimpik Müze’de yapıldı.

        BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

        E Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Igokea m:tel, FIT/One Würzburg Baskets ve Pallacanestro Trieste ile mücadele edecek. Mersin Spor G Grubu'nda Unicaja, Filou Oostende ve Karditsa Iaponiki'yle karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki Tofaş, La Laguna Tenerife, Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark ile mücadele edecek. Turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacak olan Bursaspor, Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.

        REKLAM

        BCL’de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:

        A Grubu:

        Rytas Vilnius (Litvanya)

        Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

        Legia Warszawa (Polonya)

        MLP Academics Heidelberg (Almanya)

        B Grubu:

        ALBA BERLIN (Almanya)

        ERA Nymburk (Çekya)

        Sabah BC (Azerbaycan)

        Eleme Turu 3 galibi

        C Grubu:

        Joventut Badalona (İspanya)

        Hapoel Netanel Holon (İsrail)

        Cholet Basket (Fransa)

        Eleme Turu 2 galibi

        D Grubu:

        La Laguna Tenerife (İspanya)

        Tofaş

        Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

        Trapani Shark (İtalya)

        E Grubu:

        Galatasaray MCT Technic

        Igokea m:tel (Bosna-Hersek)

        FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

        Pallacanestro Trieste (İtalya)

        F Grubu:

        AEK Betsson BC (Yunanistan)

        VEF Riga (Letonya)

        NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

        Eleme Turu 1 galibi

        G Grubu:

        Unicaja (İspanya)

        Filou Oostende (Belçika)

        REKLAM

        Mersin Spor

        Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

        H Grubu:

        Dreamland Gran Canaria (İspanya)

        SL Benfica (Portekiz)

        Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

        KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

        Eleme Turu 1

        Çeyrek Finaller:

        Patrioti Levice (Slovakya) – Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Kalev/Cramo (Estonya) – Rilski Sportist (Bulgaristan)

        Bakken Bears (Danimarka) – Kutaisi 2010 (Gürcistan)

        Heroes Den Bosch (Hollanda) – Trepça (Kosova)

        Eleme Turu 2

        Çeyrek Finaller:

        PAOK mateco (Yunanistan) – SC Derby (Karadağ)

        Bursaspor – Löwen Braunschweig (Almanya)

        Pallacanestro Reggiana (İtalya) – Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

        CSM CSU Oradea (Romanya) – Windrose Giants Antwerp (Belçika)

        Eleme Turu 3

        Çeyrek Finaller:

        UCAM Murcia (İspanya) – PGE Start Lublin (Polonya)

        REKLAM

        Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) – Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

        Falco Szombathely (Macaristan) – FC Porto (Portekiz)

        Fribourg Olympic Basket (İsviçre) – Elan Chalon (Fransa)

        BCL 2025-26 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezondan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım mücadele edecek. Eleme Turu turnuvasında 24 takım 3 ayrı turnuvada mücadele edecek.

        BCL’in 2025-26 sezonunun eleme turnuvaları eylül aynının sonunda gerçekleşecek ve normal sezona 7 Ekim'de başlanacak. Normal sezonda, önceki sezonlarla aynı formatta olarak, dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar üç maçlık play-in serisi oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Habertürk Anasayfa