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        Haberler Magazin 'Postacı'nın aşkı

        'Postacı'nın aşkı

        Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 'Postacı', beyazperdeye 1950'li yıllarda yaşanan bir aşk hikâyesini yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:02
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        'Postacı'nın aşkı
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        Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Postacı'nın setine çıkıldı.

        Ozan Akbaba'nın yeni, bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçtiği ve 'Postacı Osman' karakterine hayat verdiği filmin çekimleri geçtiğimiz gün Muğla'da başladı.

        Polat Yağcı - Ozan Akbaba - Yüksel Aksu

        1950'LERİN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK

        İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman' (Ozan Akbaba)'ın, 1950'lerin sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar ile kavuşma çabasının anlatıldığı film'in yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films etiketli 'Postacı'nın 2026'nın başında vizyonda olması planlanıyor.

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        #Postacı
        #ozan akbaba
        #Yüksel Aksu

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