POS Terminal Numarası Nedir? POS Terminal Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

POS Terminal Numarası Nedir?

POS terminal numarası nedir sorusunun cevabı aslında oldukça basit. Her işletmenin kullandığı bir POS cihazı vardır. Bu cihazı diğerlerinden ayırarak, banka ve diğer ödeme kuruluşlarında tanımlayan numaraya POS terminal numarası denir. Cihazı diğer POS cihazlarından benzersiz ve özel kılan POS terminal numarası, genellikle 8 ve 16 hane aralığından oluşur. Eğer işletmede birden fazla POS cihazı varsa tüm POS cihazlarının numarası farklıdır. POS numarası dediğimiz şey aslında Point of Sale isminin kısaltılmış halidir. POS terminal numarası ise bir başka deyişle o cihazın kimlik numarası yani kimlik kartı gibidir. Bankaların kendilerine özel farklı atama sistemi olduğu için bu cihazlarda değişik formatlarda olur. Örneğin taksit yapma seçenekleri ve gün sonu alma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi, POS cihazı tipine göre farklılık gösterir. POS terminal numarası, ödeme işlemlerinin takibi ve muhasebe kayıtları gibi konular için ciddi derecede kolaylık sağlar. Ancak POS terminali numarası nedir dediğimizde bu numaranın temel işlevi, ödeme yapılan POS cihazını tanımlamaktır. Peki POS Terminal nasıl öğrenilir ve POS terminal numarası nerede yazar?

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POS Terminal Numarası Nasıl Öğrenilir? POS terminal numarası nasıl öğrenilir dediğimizde bunun çeşitli yolları mevcut… Bu yollardan ilki fiş kontrolü yapmak. POS terminalinden çıkan fişe slipe adı verilir. POS terminalinden iki fiş nüshası çıkar. Bu nüshalardan biri işletmenin diğeri ise müşterinindir. Hangi nüshanın önce çıkacağı POS terminallerine göre değişir. POS terminal numarası her iki fiş nüshasında da yer alır. Slıpe üzerinde; “Terminal No”, “TERM ID” ya da “TID” isimlerinin yanında yer alan numara, POS terminal numarasıdır. POS terminal numarasını öğrenmenin kolay yollarından biri olan fişe bakma işleminin yanı sıra POS terminalinin üzerindeki etiketlerde de yine aynı ifadeler karşısında POS terminal numarası yazar. POS terminal numarası nasıl öğrenilir sorusuna verilecek cevaplar bunlarla sınırlı kalmıyor… POS terminal hizmetini bankalar verir. Eğer cihazının üzerindeki etiketlerde ya da fişte POS terminal numarası yazmıyor ise POS hizmetini aldığınız banka ile iletişime geçebilirsiniz. Banka görevlisine işletme bilgilerinizi verdiğinizde POS terminal numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz. Son olarak Online İşletme Portalı'na giriş yaparak “POS Yönetimi” bölümünden sorgulama yaparak POS terminal numaranızı öğrenebileceğinizi ekleyelim.

POS Terminal Numarası Nerede Yazar? POS terminal numarası nerede yazar diye merak edenlere, aslında POS terminal numarası nasıl öğrenilir konusunda bu soruya da cevap vermiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Yine de POS terminal numarası nerede yazar konusunda detaylı bilgi edinmek isteyenler ilgili maddelere göz atabilirler; - POS cihazı üzerinde

- Fiş yani slipe üzerinde

- Gün sonu raporlarında

- Cihazın ekranında

- Online İşletme Portalı'nda POS Terminal Numarası Ne İşe Yarar? POS terminal numarası nedir, POS terminal numarası nasıl öğrenilir ve POS terminal numarası nerede yazar gibi sorulara detaylı cevaplar vermeye çalıştık. Peki POS terminal numarası ne işe yarar? Bu sorunun en temel cevabı, ticari işlemleri hızlı, güvenilir, sorunsuz, kolay ve kontrollü şekilde yürütmek… POS terminal numarasının ne işe yaradığını merak edenler için başlıca alanlar şunlar; - İşlem takibi yapmak

- Güvenli ödeme almak

- Raporlama yapabilmek

- Kolayca teknik destek almak

- Hata tespiti yapmak

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