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Portekiz - Türkiye maçı yazar yorumları

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. Spor yazarları, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı

25.03.2022 - 09:53 | Güncelleme: FUTBOL

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Bazı teknik direktörler durduk yerde şapkadan tavşan çıkarırlar... Dün gece Kuntz da bu hayalcilere katıldı... Sistemi oturmamış, kadro istikrarı sağlayamamış bir takımız. Böyle kritik bir tabloda nerden çıktı üçlü defans? Üstelik 3-4-3 sisteminde orta dörtlü de çok büyük bir hataydı. 

  • İkinci yarı Portekiz temposunu düşürdü. Buna rağmen çok pozisyona girdiler ama cömertçe harcadılar. Sonra maçtaki en olumlu işimizi yaptık ve güzel bir gol attık. Bu rehavete giren rakibi strese soktu ve bize de ümit verdi. Sonra da penaltı kazandık ama Burak ile değerlendiremedik ve son saniyelerde üçüncü golü de yedik.

  • Kuntz'a güveniyordum. Ancak dünkü felaket takım tertibi ve bir de bunun üstüne son 8 dakikada günümüz futboluna hiç uymayan üç nokta santrforla oynamasını da görünce ilerisi için ümidimi kaybettim. Kuntz'un büyük hataları ile bu maçı kaybettik. Üstelik de sahada varlığı yokluğu belli olmayan Ronaldo'ya rağmen.

  • LEVENT TÜZEMEN

    Ayağımıza gelen fırsatı göz göre göre harcadık. Maçı uzatacak şansı Enes'e yapılan faul sonrası kazandığımız penaltıyı Burak ile dışarı attık. İki farklı devre oynadık. Milli Takım'ın hiç kalıcı bir oyun sistemi olmadı. Kadro tercihlerimiz hep formda oyunculara göre belirlendi. Ayrıca Milli Takım'ın hiç 3'lü savunma oynadığını görmedik. İlk 15 dakika oyunu kontrol edemediğimiz için 4 net pozisyon verdik, biri gol oldu.

  • Orkun'u göbekte yalnız bırakıp destek vermediğimiz için orta sahada kalabalık olamadık ve Portekiz elini kolunu sallayarak kalemize geldi. Önde top tutamadık. Kenarlardan etkili hücumlar yapamadık. İkinci 45'te Portekiz'in üzerine cesaretle gittik. 

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