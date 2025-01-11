Portekiz Lig Kupası finali heyecanına sayılı saatler kaldı. Lig Kupası'nda 7 kez şampiyon olan Benfica'da, Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde en fazla skor katkısı yapan oyuncu olsa da son haftalarda formsuz kaldı. Benfica, Sporting Lizbon maçı öncesinde Di Maria, Pavlidis ve Aursnes gibi önemli isimlere sahip. Sporting Lizbon'da ise Viktor Gyökeres, 29 maçta 31 gol ve 6 asistle dikkat çekiyor. Peki, Sporting Lizbon - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte finalin detayları...