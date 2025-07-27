Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su Boyu Sokağı'ndan geçen Porsuk Çayı kenarında yürüyen M.A. (52), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çayda arama çalışması başlattı.
AFAD bünyesindeki dalgıç ekibinin aramasının ardından M.A'ya ulaşıldı. Sağlık ekibi, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.