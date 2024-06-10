Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu geçtiğimiz cuma günü açıklanırken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Polonya karşısında sahaya süreceği 11 merak ediliyor. Peki, Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          POLONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Polonya-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek.

        • 3

          SON SINAV POLONYA İLE

          Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

        • 4

          TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA

          Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

        • 5

          TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülmüştü! İpek Akgül "tetikçi" miydi?
        Vahşice öldürülmüştü! İpek Akgül "tetikçi" miydi?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Habertürk Anasayfa