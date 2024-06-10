Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu geçtiğimiz cuma günü açıklanırken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Polonya karşısında sahaya süreceği 11 merak ediliyor. Peki, Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar haberimizde...
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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POLONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Polonya-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek.
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SON SINAV POLONYA İLE
Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.
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TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.
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TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.