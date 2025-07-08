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        Haberler Dünya Polonya'nın Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında kontroller yeniden başladı | Dış Haberler

        Polonya'nın Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında kontroller yeniden başladı

        Polonya, Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarındaki kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 08.07.2025 - 08:38
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        Polonya sınır kontrollerine başladı
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        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, göç kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla dün gece yarısı itibarıyla ülkenin Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontroller yeniden uygulanmaya başlandı.

        Sınır kontrolleri, Polonya’nın Almanya sınırındaki 52 ve Litvanya sınırındaki 13 noktada şimdilik 30 gün süreyle uygulanacak. Batıda 13 ve kuzeydoğudaki 3 geçiş noktasında kontroller sürekli olacak, diğer noktalarda ise denetimler rastgele yapılacak.

        Kontrollere aralarında insansız hava aracı birliklerinin de bulunduğu 5 bin askeri personel destek sağlayacak.

        Getirilen sınır kontrolleri Polonya’nın Almanya sınırında daha çok göçmen iadeleriyle, Litvanya sınırında ise Rusya ve Belarus’un Baltık ülkeleri üzerinden Polonya’ya göçmen yönlendirme politikasıyla ilgili olarak yapılıyor.

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        Başlayan kontrollerin ardından, ekipler dün gece 4 Afganistan vatandaşını Polonya’nın Litvanya sınırından yasa dışı yolla geçirdiğinden şüphelendikleri bir Estonyalı sürücüyü gözaltına aldı.

        Polonya Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak, ülkenin Almanya sınırındaki Swiecko’da düzenlediği basın toplantısında, ilgili kurumların sınır kontrollerinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili görevleri yerine getirmek için tam hazırlıklı olduğunu söyledi.

        Artan kontrollerle başa çıkabilecek altyapıya sahip olduklarını belirten Klimczak, "Altyapı Bakanlığı, görevi vatandaşların ve Polonya ekonomisinin lojistik ihtiyaçları açısından önemli bir operasyon olarak değerlendiriyor." dedi.

        Klimczak, yaşanabilecek zorlukların büyük olmayacağını, çalışmaları vatandaşların durumu hissetmeyeceği şekilde organize etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Kendilerini "vatandaş devriyeleri" olarak tanımlayan yüzlerce kişiden oluşan gruplar, Polonya'nın Almanya ile sınır bölgelerinde, Almanya tarafından geri gönderilen göçmenlere karşı gösteriler düzenlemişti.

        Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında tüm kara sınırlarındaki polis kontrollerini 15 Eylül’e kadar uzatmıştı.

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