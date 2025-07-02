Polonya Güney Kore'den tank alacak

Güney Kore, yaklaşık 6 milyar dolarlık K2 tankı ihracatında Polonya ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı.

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Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Polonya, 2022 yılında da Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı.

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*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir