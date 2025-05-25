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        Haberler Dünya Avrupa Polonya'da bir sürücü seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı | Dış Haberler

        Polonya'da bir sürücü seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı

        Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:57
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        Seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı
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        Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı.

        Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı. Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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