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        Haberler Gündem Polise yakalanınca namaza durdu

        Polise yakalanınca namaza durdu

        Nevşehir'de, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed'e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:26
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        Polise yakalanınca namaza durdu
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu. 3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı.

        Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

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