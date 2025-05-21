Polise ateş açan zanlı tutuklandı
Şişli'de sokak ortasında silahla rastgele ateş ettikten sonra çatışmaya girdiği polislerce ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İstanbul Şişli'de sokak ortasında polise ateş açmasının ardından gözaltına alınması sonrası emniyete götürülen Ç.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Ç.Tnin, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokakta dün gece Ç.T., silahla rastgele ateş ettikten sonra bölgeye gelen polis ekipleriyle çatışmış, sonrasında ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.