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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru silah sevkiyatında yakalandı | Son dakika haberleri

        Polis memuru silah sevkiyatında yakalandı

        Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan ve durumundan şüphelenilerek Sakarya'da polis ekiplerince durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı. Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilen polis memuru M.A.K.'nin kiraladığı araçta çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:07
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        Polis memuru silah sevkiyatında yakalandı
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        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

        ŞÜPHE ÜZERİNE OTOMOBİL DURDURULDU

        İHA'daki habere göre uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

        9 KALAŞNİKOF VE 17 ŞARJÖR ÇIKTI

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenilen M.A.K. idaresindeki kiralık araçta yapılana aramalarda; 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi.

        Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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