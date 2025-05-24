Polis memuru silah sevkiyatında yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE OTOMOBİL DURDURULDU

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İHA'daki habere göre uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

9 KALAŞNİKOF VE 17 ŞARJÖR ÇIKTI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenilen M.A.K. idaresindeki kiralık araçta yapılana aramalarda; 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi.

Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı.