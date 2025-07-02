Polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni polis, başkomiser, komiser maaşları ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memur zammı Temmuz ayında belli olacak. Milyonlarca polis yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı.Peki, Polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni polis, başkomiser, komiser maaşları ne zaman açıklanacak?
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Polis maaşları enflasyon oranına göre yeniden belli olacak. Enflasyon oranı memur maaşlarına yansıyacak. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni polis maaşı ne kadar 2025?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 Temmuz zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte, polis maaşları ile ilgili detaylar
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TEMMUZ ZAMMI İLE 2025 POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Polis, başkomiser, komiser maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni polis maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.
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POLİS MEMUR MAAŞI (2025 OCAK )
Ocak polis memuru maaşı 2025’te 58.910,97 TL iken komiser maaşı 2025 yılında 65.424,37 TL’dir. Başkomiser maaşı 2025’te 65.070,21 TL olarak belirlenmiştir.
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