POMEM Polis alımı ne zaman? 2024 EGM PA Polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
POMEM polis alımı tarihleri yayınlanan ilan sonrası gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7500 polis alınacağı müjdesi verilmiş ve alımlar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri, sözlü ve yazılı sınav ile ilgili araştırmalara başladı. Yeni polis alımına ilişkin detaylar netleşti. İşte 2024 EGM PA POMEM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM polis alımı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. En son 30. Dönem sonuçlarının ilan edilmiş gözler yeni dönem polis alımlarına çevrilmişti. Gelen son bilgiye göre 6 bini erkek, bin 500'ü kadın öğrencilerden oluşan 7500 polis alımı yapılacak. İşte POMEM Polis alımı başvuru tarihleri, şartları, yazılı ve sözlü sınav hakkında detaylar
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POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Polis alımının tarihi henüz belli değil. 31. Dönem POMEM Polis alımı başvuru detayları yayınlanan kılavuzla netleşti.
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POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN? NASIL YAPILIR?
2024 POMEM başvuruları başladı. Ön başvuru için adaylar e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular 4 Nisan 00.00 itibariyle başladı. Son başvuru 14 Nisan saat 17.00'de yapılacak.
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POMEM başvuru için adaylar, 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.
POMEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
POMEM başvuru işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar ais.pa.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilir.
ÖN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın polis adayları ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve 31. dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının 10 katına kadar polis adayı şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak. Ancak şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.
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31. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
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g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMADAN YAPILACAKTIR.
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Sıralamaya giren adaylar, 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı için sınav başvuru ücretini 18 - 25 Nisan 2024 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
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