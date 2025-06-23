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        Haberler Spor Futbol Fransa Pogba futbola geri dönüyor! - Futbol Haberleri

        Pogba futbola geri dönüyor!

        Kanında doping içeren maddeye rastlandığı gerekçesiyle uzun süre futboldan uzak kalan Paul Pogba, Monaco formasıyla yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:29
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          Doping kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 1,5 yıl futboldan men cezası alan Paul Pogba, cezasının sona ermesinin ardından yeşil sahalara geri dönüyor.

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          Fransız orta sahanın, Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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          L'Equipe'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki yıldız, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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          Pogba'nın önümüzdeki günlerde ülkesi Fransa'ya uçarak sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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