Pogba futbola geri dönüyor!
Kanında doping içeren maddeye rastlandığı gerekçesiyle uzun süre futboldan uzak kalan Paul Pogba, Monaco formasıyla yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Doping kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 1,5 yıl futboldan men cezası alan Paul Pogba, cezasının sona ermesinin ardından yeşil sahalara geri dönüyor.
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Fransız orta sahanın, Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
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L'Equipe'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki yıldız, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
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Pogba'nın önümüzdeki günlerde ülkesi Fransa'ya uçarak sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.