Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı!

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi 2. aşama maçlarının aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanacak müsabakaların B Grubu'nda son dünya kupası finalisti Belarus, Çekya ve Almanya ile eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Süper Finalleri'nde üst grupta yer alabilmek için mücadele edecek.

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Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Temmuz Salı günü saat 3.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Batum'a gidecek.

Millilerin aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Serkan Banazlı, Tarık Çiftçi

Savunma: Oğuzhan Karaca, Uğur Yetkin, Sarper Dikmen, Efe Lorenzo Deniz, Hüseyin Özdem

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Hücum: Özcan Kocaman, Ege Alkan, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser

Ay-yıldızlı takımın maç programı ise şu şekilde:

18 Temmuz Cuma:

18.30 Türkiye-Belarus (Beach Soccer)

19 Temmuz Cumartesi:

18.30 Çekya-Türkiye (Beach Soccer)

20 Temmuz Pazar:

18.30 Almanya-Türkiye (Beach Soccer)