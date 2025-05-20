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        Haberler Bilgi Ekonomi Piyasalarda Fed kararı bekleniyor: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde, PPK toplantısı bu ay mı gelecek ay mı?

        Piyasalarda Fed kararı bekleniyor: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Mayıs ayında politika faizini sabit bırakan Fed'in bir sonraki toplantısında alacağı karar ekonomi gündeminin ana noktasını oluşturuyor. Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtirken, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti. Peki, Fed bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacak, piyasada beklenti ne yönde? İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:41
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        • 1

          Fed faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'na döndü. ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Mayıs ayında pas geçen Fed'in izleyeceği politika dikkatle takip ediliyor. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz indirimi için piyasa beklentisi ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayında Fed, faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler temel risklerden olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin etkilerine yönelik açıklamaları takip ediliyor.

          Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti. Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti.

          Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı.

          Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanırken, yıl boyunca toplamda 2 faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

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