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        Haberler Gündem Güncel Piraziz'de yaylaya beton yol | Son dakika haberleri

        Piraziz'de yaylaya 30 kilometrelik beton yol

        Giresun'un Piraziz ilçesinde Meşe Pınarı mevkisi ve Paşakonağı Yaylası'na ulaşım sağlanan yolda çalışma gerçekleştiriliyor. Yolun yaklaşık 30 kilometrelik kısmı betondan yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:25
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        Piraziz'de yaylaya beton yol
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        Giresun'un Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, ilçenin Meşe Pınarı mevkisi ve Paşakonağı Yaylası'na ulaşım sağlanan yolda çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Başkan Ayyıldız, yaptığı açıklamada, çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Yolun yaklaşık 30 kilometrelik kısmının beton yapılacağına işaret eden Ayyıldız, sahilden 45 dakikada Meşe Pınarı mevkisine ulaşmanın mümkün olacağını kaydetti.

        Aynı mevkide uygulanacak proje ile kır kahvesi, restoran ve doğayla uyumlu ağaç evlerin yer alacağı mesire alanı inşa edileceğini de anlatan Ayyıldız, çalışmalara destek olan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkür etti.

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