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Oyuncu Pınar Tezcan, önceki gün kızları Derin, Duru ve Doğa ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Meydan katındaki açık alanda vakit geçiren kızlarını takip eden Tezcan, tüm gününü çocuklarını ayırdı.

Daha sonra öğle yemeği için çocukları ile birlikte bir restorana geçen Pınar Tezcan, yazlık kombiniyle dikkat çekti.