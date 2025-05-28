Pilotaj Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Pilotaj Bölümü İş İmkanları
Pilot ve pilotaj kelimeleri sıklıkla karıştırılıyor. Pilotaj, adayların pilot olmak için aldığı eğitme verilen isimdir. Havacılık sektörüne ilgi duyan birçok genç, pilotaj bölümünü okumanın hayalini kuruyor. Prestijli ve yüksek gelirli bir meslek edinmek isteyenler; Pilotaj bölümü nedir, Pilotaj bölümü eğitim süresi kaç yıl, Pilotaj bölümü mezunları ne iş yapar, Pilotaj bölümü mezunları iş olanakları, Pilotaj bölümü mezunları nerede çalışır gibi sorulara cevap arıyor. Bu yazımızda Pilotaj bölümünün eğitim süreci ve sunduğu iş olanaklarından bahsedeceğiz.
Pilotaj Bölümü Nedir?
Pilotaj, hava aracını kullanabilecek teorik, patik, teknik bilgi ve becerileri kapsayan disiplinler bütünüdür. Pilotaj bölümü nedir dediğimizde ise saydığımız bu becerilerin eğitiminin verildiği programın adı olduğunu söyleyebiliriz. Pilotaj bölümünde öğrencilere teorik ve pratik uçuş eğitimi verilerek, onları sivil veya ticari pilot pozisyonuna uygun hale getirmek amaçlanır. Bu bölümde öğrenciler, çok yönlü bir eğitime tabii tutulurlar. Öğrenciler, uçakların çalışma prensipleri, navigasyon, havacılık hukuku, meteoroloji gibi birçok konuda kapsamlı eğitimler alır. Elbette verilen derslerin en önemli parçalarından biri uygulamalı uçuş eğitimleridir. Pilotaj bölümünde okumak isteyen öğrencilerin pek çok yeterliliğe sahip olmaları beklenir. Ciddi bir sorumluluk ve disiplin bilinci gerektiren meslekle ilgili, Pilotaj bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna, pilot adayları tarafından cevap aranıyor.
Pilotaj Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Pilotaj bölümü sıkı ve detaylı bir eğitim gerektirdiği için bir lisans programıdır. Eğitim süresi 4 yıl olup 8 yarıyıla tekabül eder. Ancak uçuş eğitimleri nedeniyle bu süre uzayabilmektedir. Ayrıca bölümün yer aldığı pek çok üniversitede 1 yıl hazırlık sınıfında okuma zorunluluğu da bulunur. Eğitim boyunca öğrencilerin hem teorik hem de pratik dersler aldığından söz etmiştik. Pilot adayları pratik dersleri genellikle uçuş simülatörleri ile gerçekleştirir. Türkiye'de birçok üniversite, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani kısaca SHGM onaylı uçuş okullarıyla iş birliği yaparak, Pilotaj eğitimi verir. Pilotaj bölümünde kariyer yapmak isteyenler, eğitim içeriğinin detaylarını merak ediyor. Pilotaj bölümü derslerinden bazı temel derslere örnek verecek olursak şu şekilde bir sıralama yapabiliriz;
Pilotaj Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Pilotaj bölümünün eğitim süreci detaylarından bahsettik. Ancak bölümle ilgili merak edilenler bunlarla sınırlı değil elbette… Pilotaj bölümü mezunları ne iş yapar sorusu, pilota adaylarının sıklıkla dile getirdiği konulardan biridir. Bu bölümünü bitiren öğrenciler, pilot olarak görev yaparlar fakat görev alanları pilotluk pozisyonu ile sınırlı kalmaz. Pilotaj bölümünü tamamlayan kişilerinin görev alabileceği pozisyonlar şöyle;
Pilotaj Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Pilotaj bölümü mezunları için iş olanakları prestiji ve yüksek gelirli bir gelecek sunan niteliktedir. Pilotaj bölümü mezunları nerede çalışır sorusuna cevaben bölüm mezunlarının en yaygın çalışma alanları şunlardır;
Görüldüğü gibi geniş ve saygın bir meslek imkanı sunan Pilotaj bölümü, genç adaylara parlak bir gelecek sunar. Ancak mezunların bazı şartları karşılamaları gerekir. Bu şartlar; uçuş lisansına sahip olmak, SHGM onaylı sağlık raporu almak, iyi derecede İngilizce bilmek ve Ticari Pilot Lisansı ve Aletli Uçuş Yetkisi gibi uluslararası geçerliliği olan lisanslara sahip olmak. Bu şartları karşılayarak, pilotaj bölümünden başarı ile mezun olanlar saydığımız alanlarda rahatlıkla görev alabilirler.