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        Haberler Yaşam Piknik yaparken Bizans dönemine ait disk buldu

        Piknik yaparken Bizans dönemine ait disk buldu

        Erzurum'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu. Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen diskin Bizans dönemine ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:24
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        Piknik yaparken buldu!
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu.

        Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

        Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi.

        Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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        #bizans dönemi
        #Bronz disk
        #Erzurum
        #haberler
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