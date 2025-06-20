Phoenix Antik Kenti'nde dini yapılar ortaya çıktı

Beş yıl önce Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) destekleri ve Söktaş'ın ana sponsorluğunda başlayan Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar, ABD'den Penn Museum adına Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman başkanlığında sürüyor.

İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'ndeki antik kentte bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, ana akropol olan Hisartepe ve doğu yamaçlarında yer alan nekropol alanları, yörenin basamaklı piramidal mezarlardan oluşan özgün ölü gömme gelenekleri ve milattan önce 6. yüzyıla uzanan kesintisiz yerleşim tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

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Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazılarda Osmanlı dönemine tarihlenen Fenaket yerleşimi ve taş ev kalıntılarının belgelendiği, kentin agora bölgesindeki kamu yapıları üzerinde araştırmalar yürütüldüğü ve Apollon kutsal alanında kazı çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

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Phoenix sınırları içindeki ikinci antik yerleşim olan Kasara Antik Kenti'nin akropolü ve çevresindeki mezarlık alanlarının ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, mimari kalıntıların, yerleşimin savunma ve kutsal yapılarla donatıldığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, geçen yılki çalışmalarda kentin kuzeydoğusunda yer alan Kaledağ'daki ikinci akropol ve Kybele kutsal alanındaki bulgularla, Phoenix'te nadir görülen çifte akropol sisteminin belgelendiği ifade edildi. PHOENIX'İN RODOS VE AKDENİZ KENTLERİYLE İLİŞKİSİ BELGELENDİ 2025 yılı çalışmaları kapsamında ise kentin kuzey kırsalında yürütülen 23 yeni yazıtın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, Phoenix'in Rodos ve Akdeniz'in diğer kentleriyle kurduğu ilişkilerin belgelendiği kaydedildi. Açıklamada, kentte Zeus, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, Sarapis, İlithyia ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanların tespit edilmesiyle kentin çok kültürlü dini yapısının da ortaya konulduğu dile getirildi.