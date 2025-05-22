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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası! - Futbol Haberleri

        PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası!

        PFDK, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 930 bin TL, Trabzonspor'a 750 bin TL, Galatasaray'a 336 bin TL, Bodrum FK'ya 300 bin TL ve Eyüpspor'a 150 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 resmi müsabakadan men ile 117 bin TL para cezası uygulanırken, Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü'ye de 1 resmi müsabakadan men ile 58 bin 500 TL para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:41
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        Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men ve 117 bin lira para cezası verdi.

        TFF'nin açıklamasına göre kurul, Çağdaş Atan'a, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men ve 58 bin 500 lira, maç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

        PFDK, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

        Net Global Sivasspor formasını giyen Murat Paluli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

        Kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'ı 930 bin, Trabzonspor'u 750 bin, Galatasaray'ı 336 bin, Bodrum FK'yi 300 bin ve Eyüpspor'u 150 bin lira para cezasına çarptırdı.

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