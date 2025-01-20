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        Haberler Gündem Güncel Petrol kuyusunda yangın | Son dakika haberleri

        Petrol kuyusunda yangın

        Batman'da TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 01:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 01:42
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        Petrol kuyusunda yangın
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        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Batı Raman yolu TEİAŞ arkası 156 numaralı petrol kuyusunda çıktı.

        Petrol kuyusundan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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