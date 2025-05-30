PES 2017 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2017 kaç GB boş alan istiyor?

Oyunun ana odağı, saha içi futbol performansıdır; oyuncular, paslaşmalar, şutlar, driblingler ve savunma hamleleri gibi detaylı hareketlerle gerçek futbolun akışını taklit eder. Ayrıca oyun, yapay zeka geliştirmeleri sayesinde rakip takımın taktiklerine karşı stratejik hamleler yapmayı gerektirir. PES 2017’nin özelliklerinden biri de "myClub" modudur; bu modda oyuncular kendi hayali takımlarını kurup, transferler yaparak ve taktikler belirleyerek kendi efsanelerini yaratabilirler.

Grafikler ve animasyonlar, futbolun akıcılığını ve atmosferini yansıtmak için özenle tasarlanmıştır; stadyum atmosferi, seyirci sesleri ve oyuncuların gerçekçi hareketleri, oyunun sürükleyiciliğini artırır. Tüm bu unsurlar, PES 2017’yi sadece bir oyun olmaktan çıkarıp, futbol tutkunlarının kendilerini sahada hissetmelerini sağlayan kapsamlı ve etkileyici bir deneyime dönüştürür. Böylece, ister tek oyunculu modda kariyer yapmak, ister çevrimiçi maçlarda diğer futbol sevenlerle rekabet etmek isteyen herkes için zengin ve doyurucu bir futbol dünyası sunar.

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PES 2017 KAÇ GB?

PES 2017, yani Pro Evolution Soccer 2017, futbol severler arasında oldukça popüler olan ve detaylı oyun deneyimi sunan bir spor oyunudur. Oyunun dosya boyutu, platforma ve kurulum seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilse de, genel olarak yaklaşık 8 ila 12 gigabayt arasında bir depolama alanı gerektirdiği bilinmektedir. Bu boyut, oyunun içerdiği yüksek kaliteli grafikler, gerçekçi futbol sahaları, oyuncu modelleri ve lisanslı takımlar gibi detaylı öğelerin bir sonucudur.

Oyun içerisindeki çeşitli modlar, animasyonlar, ses efektleri ve müzikler de dosya büyüklüğüne katkıda bulunur. PES 2017, oyunculara gerçekçi futbol deneyimi sunmak için ileri düzey animasyon sistemleri ve fizik motorları kullanır, bu da oyunun grafik ve veri dosyalarının büyüklüğünü artırır. Güncellemeler ve eklentilerle zamanla oyunun dosya boyutu biraz daha artabilir. REKLAM Oyunu sorunsuz oynamak ve yükleme sürelerini optimize etmek için yeterli boş disk alanına sahip olmak önemlidir. Özellikle futbol simülasyonlarının detaylı yapısı düşünüldüğünde, PES 2017’nin dosya boyutu, oyunculara sunduğu zengin içeriği ve görsel kalitesini yansıtan makul bir büyüklüktedir. Genel olarak, oyunu kurarken en az 12 GB civarında boş alana sahip olmak, kullanıcıların daha rahat bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlar. PES 2017 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PES 2017, futbol tutkusunu derinlemesine yaşamak isteyen her seviyeden oyuncu için oldukça uygun bir oyundur; özellikle gerçekçi futbol deneyimi arayan ve saha içi hareketlerin detaylarına değer veren kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Futbol oyunlarına yeni başlayanlardan profesyonel seviyedeki oyunculara kadar geniş bir kitleye hitap eder çünkü oyun, hem kolay anlaşılır kontroller sunar hem de gelişmiş taktiksel derinlikleriyle zorlayıcı stratejiler geliştirmeye olanak tanır.

Kariyer modunda kendi futbolcu veya takımını yönetmek isteyen oyuncular için uzun soluklu ve tatmin edici bir deneyim sunarken, online modları sayesinde rekabetçi yapıyı seven ve diğer oyuncularla becerilerini sınamak isteyenler için de büyük fırsatlar yaratır. Gerçek takımlar, lisanslı oyuncular ve liglerle dolu geniş içerik yelpazesi, futbolun tüm detaylarını takip eden ve futbol kültürüne hakim olan oyunculara da hitap eder. Grafiksel kalite ve akıcı animasyonlar sayesinde, görsellikten ödün vermek istemeyen kullanıcılar için de çekici bir oyun haline gelir. REKLAM Takım yönetimi, oyuncu transferleri ve stratejik kararlar gibi yönetimsel unsurları sevenler için de uygun bir platformdur. Ancak, oyunun yoğun taktiksel yapısı ve bazen karmaşık olabilen kontrolleri, tamamen eğlence amaçlı basit oyun deneyimi arayanlar için başlangıçta biraz zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, hem futbolu derinlemesine deneyimlemek isteyen hem de rekabetçi, gerçekçi ve detaylı bir futbol simülasyonu arayan tüm oyuncular için PES 2017 uygun bir tercihtir. PES 2017 Minimum Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 (64-bit destekli)

İşlemci (CPU): Intel Core i5-3450 (3.10 GHz) veya AMD FX 4100 (3.60 GHz)

Bellek (RAM): 4 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7750, 2GB VRAM

Depolama: Yaklaşık 8 GB boş hard disk

DirectX: DirectX 11

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ağ: İnternet bağlantısı (oyun güncellemeleri ve çevrimiçi modlar için) PES 2017 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 (3.40 GHz) veya AMD FX 8350 (4.00 GHz)

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850, 2GB VRAM veya üstü

Depolama: 12 GB boş alan önerilir

DirectX: DirectX 11 veya üzeri

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ağ: Yüksek hızlı internet bağlantısı (çevrimiçi maçlar ve güncellemeler için) PES 2017, gerçekçi grafikler ve akıcı animasyonlar sunmak için iyi bir işlemci ve grafik kartı gerektirir. Minimum sistemlerde oyun oynanabilir olsa da, performansın akıcı olması ve yüksek çözünürlükte oynayabilmek için önerilen donanımlar tercih edilmelidir. RAM miktarının artırılması, özellikle büyük maçlarda ve çevrimiçi modlarda oyunun daha stabil çalışmasını sağlar. SSD kullanımı, oyunun yükleme sürelerini azaltır ve genel deneyimi iyileştirir. Oyunun güncellemeleri ve yamaları da sistem gereksinimlerini zamanla etkileyebilir, bu yüzden sisteminizin güncel tutulması önemlidir. Ayrıca, oyunun klavye ve oyun kumandası desteği bulunmaktadır. Hangi kontrol cihazını kullanacağınız da oyun deneyiminizi etkileyebilir.