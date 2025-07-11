DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür etti
Giriş: 11.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:25
Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından bir grubun silah bırakmasının yankıları sürüyor.
DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak teşekkür etti.
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