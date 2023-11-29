Perre'de 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
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Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.
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Bu yıl nisan ayında 76 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise bir mezar yapısında boğa başı kabartması tespit edildi.
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda sona yaklaştıklarını, çalışmalarda ilginç bir mezar yapısıyla karşılaştıklarını belirtti.
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Alkan, "İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi, 1800 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Khamosorion tipli 3 mezar ve 2 sunum çukuru tespit ettik.
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Bu da boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıktığını ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir" şeklinde konuştu.
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