Perihan Savaş, Şarköy'de kiraz hasadına katıldı

Perihan Savaş, yıllar sonra yeniden Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ne gitti.

REKLAM advertisement1

Geleneksel kıyafetler giyen Perihan Savaş, bahçede üreticilerle birlikte kiraz hasadına katılıp dalından kiraz yedi.

Usta oyuncu, köy kahvesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Savaş, bol bol hatıra pozları verdi.

"NE GÜZEL BİR TESADÜF"

Yıllar sonra aynı köyde yeniden bulunmanın kendisini duygulandırdığını belirten Perihan Savaş; "Ne güzel bir tesadüf. Bu topraklara 1980’li yıllarda film çekimi için gelmiştim. Bugünse yıllar sonra yeniden Kirazlı’dayım. Aynı sıcaklık, aynı bereket kirazlarda şahane. Herkese hayırlı, bereketli bir hasat diliyorum" dedi.