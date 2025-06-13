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        Haberler Dünyadan Peri masalında 10'uncu yıl: İsveç Prensesi Sofia ile Prens Carl Philip evlilik yıl dönümünde dördüncü çocuklarını vaftiz etti

        İsveç Prensesi Sofia ile Prens Carl Philip evlilik yıl dönümünde dördüncü çocuklarını vaftiz etti

        İsveç Prensesi Sofia ile Prens Carl Philip, engellere rağmen evlilikle sonuçlandırdıkları mutlu birlikteliklerinin 10'uncu yılını kutladı. Çift, kutlamayı dördüncü çocuklarının vaftiz töreniyle taçlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:48
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        Peri masalında 10'uncu yıl
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        İsveç'te realite şovda yer alarak ünlü bir model ve yoga eğitmeni haline gelen Sofia Hellqvist'in 2010'da bir yemek randevusunda ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve hayatını değiştiren kişi İsveç Prensi Carl Philip’ti. Kendi deyimleriyle "ilk görüşte aşık olan" çift, evliliklerinin 10'uncu yılında, birlikteliklerini dördüncü çocuklarıyla taçlandırdı.

        Modellik yaptığı dönemde verdiği pozlar nedeniyle kraliyet ailesine kabul edilmesi başlarda güç olan, İsveç basınında da sık sık eleştiri konusu olan Sofia ile Prens Carl Philip’in aşkı galip geldi ve hayallerine kavuştular.

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        12 Haziran 2015’te, Stockholm Kraliyet Kilisesi'nde rüya gibi kraliyet düğünüyle evlenen çift, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde bugüne dek görülmemiş düğün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İsveç kaliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından da düğün fotoğrafları sergilendi.

        10'uncu evlilik yıl dönümlerinin bir başka özelliği daha vardı. İsveç kraliyet çifti, evlilik yıl dönümlerinde en küçük çocukları ve ilk kızları olan Ines'in vaftiz törenini gerçekleştirdi.

        40 yaşındaki Prenses Sofia ile 46 yaşındaki Prens Carl Philip, şubat ayında doğan kızları Prenses Ines'in vaftiz törenini Drottningholm Sarayı Şapeli'nde gerçekleştirdi.

        Vaftiz töreninde Kral Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia ile Prenses Victoria ve Prens Daniel çocuklarıyla birlikte katıldı.

        Kızları Ines'ı şubat ayında kucaklarına alan çiftin Alexander, Gabriel ve Julian adında üç oğulları var. Fotoğraf, üçüncü çocuklarının vaftiz töreninden...

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        #Prens Carl Philip
        #Prenses Sofia
        #kraliyet
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