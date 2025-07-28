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        Haberler Yaşam Pergamon Antik Kenti'nde 1400 yıllık bronz kazan bulundu

        Pergamon Antik Kenti'nde 1400 yıllık bronz kazan bulundu

        Pergamon Antik Kenti'nde yaklaşık 1400 yıllık bronz kazan gün yüzüne çıkarıldı Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:19
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        Pergamon'da bulundu! 1400 yıllık...
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        İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendirilen bronz kazan bulundu.

        Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında çalışmalar, Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülüyor.

        Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda 'Mozaikli Ev' olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu.

        Eserin yüksekliğinin 23 santimetre, genişliğinin 28 santimetre, derinliğinin de 21 santimetre olduğu belirtilen açıklamada, bronz kazanın dövme tekniğiyle imal edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı.

        Üst kısmında çizgisel motiflerin bulunduğu kazanın, Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

        Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

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        #1400 yıllık bronz kazan
        #Pergamon Antik Kenti
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