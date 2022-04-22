Pereira'nın transfer listesi sızdı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'da görev yapan Vitor Pereira'nin transfer listesinin bir taraftar tarafından hacklendiği öne sürüldü.

Sosyal medyaya bir kısmı sızan listede Fenerbahçe'den Osayi ve Beşiktaş'tan Rosier'in de yer aldığı görüldü.

Listedeki isimler şöyle: