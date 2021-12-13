Pereira'dan istifa cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep FK maçının ardından şunları söyledi:
"Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu.
Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bugün maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor."
BASIN TOPLANTISI
Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini belirtti.
Bu maçtan alınacak 3 puanın önemini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
"Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım."
Pereira, Trabzonspor'un da puan kaybettiği bir haftada yaşanan puan kaybının hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor." diye konuştu.
Fenerbahçeli teknik adam, istifa düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya, "Bu, burada gazetecilerle konuşulacak konu değil." yanıtını verdi.
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