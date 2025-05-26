Perdenin ardındaki ilginç inanış: Tiyatrolarda neden “Macbeth” adının söylenmesi uğursuz sayılır?

Perde arkasında fısıldanan bir kelimeyle başlayan felaketler... Tiyatro dünyasında, "Macbeth" adının sahnede anılmasıyla ilgili anlatılan hikayeler, yüzyıllardır oyuncuların ve yönetmenlerin tüylerini diken diken ediyor. Bu uğursuzluğun kökeni ne ve neden bu kadar güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor?

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"MACBETH"İN LANETİ: TİYATRO DÜNYASININ EN ÜNLÜ BATIL İNANCI

Shakespeare'in "Macbeth" oyunu, tiyatro tarihinde en çok bilinen ve korkulan batıl inançlardan birine sahiptir. Oyunun adının sahnede anılması, birçok tiyatrocu tarafından uğursuzluk getireceğine inanılır. Bu nedenle, "Macbeth" yerine genellikle "İskoç Oyunu" veya "Bard'ın Oyunu" gibi takma adlar kullanılır.

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LANETİN KÖKENİ: GERÇEK BÜYÜLER VE KOVANLAR

Efsaneye göre, Shakespeare, "Macbeth" oyununda yer alan üç cadının repliklerinde gerçek büyü formüllerini kullanmıştır. Bu durum, cadıların öfkesini çekmiş ve oyunu lanetlemelerine neden olmuştur. Bu lanetin, oyunun ilk sahnelenmesinden itibaren birçok talihsiz olaya yol açtığına inanılır.

TARİHSEL FELAKETLER: SAHNEDEKİ TRAJEDİLER

"Macbeth" oyununun sahnelendiği birçok prodüksiyonda, çeşitli kazalar ve trajediler yaşanmıştır. Örneğin, 1606'daki ilk gösterimde, Lady Macbeth rolünü oynayan aktörün aniden ölmesi ve Shakespeare'in onun yerine geçmesi gerektiği anlatılır. Ayrıca, 1849'daki Astor Place İsyanı sırasında, iki farklı "Macbeth" prodüksiyonunun rekabeti sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmiştir.

REKLAM TİYATRO EKONOMİSİ VE "MACBETH"İN POPÜLERLİĞİ Bazı tiyatrocular, "Macbeth" oyununun sahnelenmesinin, tiyatronun mali sıkıntılar içinde olduğunu gösterdiğine inanır. Çünkü "Macbeth", garantili bir gelir kaynağı olarak görülür ve genellikle bilet satışları düşük olan dönemlerde sahnelenir. Bu durum, oyunun adının anılmasının, tiyatroda kötü günlerin habercisi olarak algılanmasına neden olmuştur. MODERN TİYATRODA "MACBETH"İN ETKİSİ Günümüzde bile, birçok tiyatrocu "Macbeth" adını sahnede anmaktan kaçınır. Bu batıl inanç, tiyatro dünyasında o kadar yaygındır ki, bazı prodüksiyonlar oyunun adını bile değiştirmeyi tercih eder. Örneğin, "İskoç Oyunu" veya "M Oyunu" gibi takma adlar kullanılır. GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ? "Macbeth" oyununun laneti, tiyatro dünyasında yüzyıllardır varlığını sürdüren bir efsanedir. Gerçek olaylarla beslenen bu inanç, tiyatrocular arasında hala ciddiye alınır. Belki de bu durum, tiyatronun büyüsünü ve gizemini koruyan unsurlardan biridir.