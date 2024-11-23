Pep Guardiola: Anfıeld'da ne olur bilemem

İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Tottenham'a 4-0 mağlup olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ağır yenilgiyi değerlendiren Guardiola, "Rakiplerin şans yaratmamasını ve gol atmamasını beklemiyoruz. O anın içindeyiz. Gerçekten maça iyi başladık, pozisyonlar yakaladık ve rakibin ilk atağında golü yedik. O zaman geri dönmek biraz daha zor oluyor. Pozisyonları vardı. Fırsatlar yarattıkları anda, normalde yaptığımız gibi ikili mücadeleleri idare edemedik. Böyle bir şey olamaz. Oyuncular milli maçlardan geç döndü. İstikrarlı olamamamızın birkaç nedeni var. Şu anda takımın dengesi, doğru değil. Ama oldu işte. Bunu konuşmalıyız ve Salı günü Feyenoord karşısında tekrar ayağa kalkma şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

"ANFIELD'DA NE OLACAK BİLMİYORUM"

Rodri'nin yokluğu hakkında konuşan Guardiola, "Rodri elbette önemli ama bunu aylardır biliyorduk. Stones sadece 45 dakika oynayabiliyor. Jack birçok kez sakatlandı. Kevin, iki ay ve beş ay. Geri dönmeli ve zihnimizi tazelemeliyiz. Sezon çok uzun. Pek çok şey olabilir. Maçtan önce bugün ne olacağını bilmiyordum. Dolayısıyla Anfield'da ne olacağını da bilmiyorum. Herkes durumun bizim için yeni olduğunu biliyor. Topsuz alanda daha fazla mücadele ettik. Ne kadar şans yarattığımızı bilmiyorum. Oyunumuz iyiydi." sözlerini sarf etti.

Alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen İspanyol teknik adam, "Şu anda defansif olarak kırılgan durumdayız. Her zamanki gibi iyi başladık ama gol atamadık ve ardından gol yedik. Sonrasında bir gol daha yedik ki bu şu anda duygularımız için zor bir durum. Sekiz yıl boyunca hiç böyle bir durum yaşamadık. Şimdi bunu yaşamalı ve önümüzdeki maçları, özellikle de bir sonraki maçı kazanarak bunu kırmalıyız. Şimdi her şeyi bu şekilde görüyoruz, belki birkaç hafta sonra farklı bir halde olabiliriz. Oyuncuların mücadele edip etmediği hakkında: "Elbette. Kazandığımız zaman mutlu oluyoruz ve kazanamadığımız zaman endişeleniyoruz. Bu normal bir şey. Onlar endişelenmese ya da ben endişelenmesem bir sorun olurdu." dedi.