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        Haberler Spor Transfer Pendikspor'dan hücuma çifte takviye! - Futbol Haberleri

        Pendikspor'dan hücuma çifte takviye!

        1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Jonson Scott Clarke Harris ile Mallik Wilks'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:01
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        Pendikspor'dan hücuma çifte takviye!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Jamaikalı santrfor Jonson Scott Clarke Harris ile İngiliz kanat oyuncusu Mallik Wilks'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        30 yaşındaki Jonson Scott Clarke Harris, son olarak İngiltere 3. Lig takımlarından Rotherham United'ın formasını giydi.

        26 yaşındaki Mallik Wilks ise geçen sezon İngiltere Championship takımı Sheffield Wednesday'den Rotherham United'a kiralanmıştı.

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